Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'dan doğum günü mesajı

26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 67. yaşına girdi. Sosyal medyada Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla "İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketi ile binlerce sosyal medya kullanıcısı mesaj yayımladı.

"İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketi Twitter'da gündemin ilk sıralarına yerleşirken Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, el ele çekilmiş fotoğraflarıyla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdun..." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.