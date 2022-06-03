Emine Erdoğan’dan çevreci gençlere tam destek

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı “Dünya Ortak Evimiz” kitabının tanıtım programı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde yapıldı. Program kapsamında iklim elçileriyle görüşen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, öğrencilerin tek tek proje ve taleplerini dinledi.

Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler, üniversitesinde geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak atıkların tamamının aynı yere boşaltıldığını gördüklerini ve bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Emine Erdoğan da “Çok doğru söylediniz aynı şeyden ben yıllardır çok muzdaribim” dedi. Bu konuda devamlı denetim yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Emine Erdoğan, “İnşallah söyleye söyleye bu işi başaracağız. Bu en önemli mevzu gerçekten. Alınıyor bütün atıklar götürülüyor ama aynı yere boşaltılıyor. O zaman evdeki neden ayrıştırılsın, daha kolay değerlendirmesi için ayrıştırıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu geri dönüşüme karışık bir şekilde gidiyorsa yazık oluyor” dedi.

Emine Erdoğan, bu işin belediyelerle çözülebileceğine işaret ederek Bakan Kurum’dan belediyelere bu konunun daha iyi anlatılması için yeniden bir toplantı yapılmasını istedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi iklim elçisi Semanur Öztürk de iki ay önce “daha çok yeşil” olması amacıyla tohum topu yaptıklarını, bunu 81 ilde 209 üniversitenin iklim elçileriyle eş zamanlı yapmak istediğini söyledi.

İklim elçileri, atık yağların bioyakıta çevrilmesi, üniversitelere atıkları hayvan mamasına dönüştüren makine alınması, sıfıra yakın enerjili binalarla ilgili öneri ve isteklerini de iletti.