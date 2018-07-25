0553 313 94 23

Emery'den Mesut'a destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Emery, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53
Emery'den Mesut'a destek

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, kulüp olarak Mesut Özil'e desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Mesut'un kendini iyi hissedebilmesi için yardımcı olacağız. Her oyuncumuz gibi onun da yeniden kendini evinde ve ailesiyle hissetmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki her oyuncunun Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararına saygı duyduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Eminim, Özil bu sezon bizimle harika bir sezon geçirecek. Bunun için gereken deneyim ve kaliteye sahip. Konsantrasyonu ise üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!