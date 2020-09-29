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Ekonomi Emekli promosyon nasıl hesaplanır?
Ekonomi

Emekli promosyon nasıl hesaplanır?

Emekliler maaşlarını ilgili bankalara taşımaları durumunda promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan emekliler, maaşlarını istedikleri banka taşıyabilmekte ve bunun karşılığı olarak da maaşını taşıdığı bankadan promosyon almakta. Peki emekli promosyonları nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:21:00 -
Emekli promosyon nasıl hesaplanır?

Emekli promosyonları nasıl hesaplanır? Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Emekli maaşını, ilgili banka aracılığıyla almak isteyenler 3 yıl süre ile emekli maaşını taşımak istedikleri bankadan taahhüt etmeleri durumun emeklilere promosyon ödemesi yapılır. 

Emekli promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

Emekliler banka promosyonu alabilmeleri için 3 yıl süre ile emekli maaşının ilgili bankadan almayı taahhüt edilmesi, söz konusu 3 yıllık süre zarfında emeklilik maaşında bir yükselme söz konusu olursa gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır. E devlet üzerinden emekli ödeme bilgilerine ulaşmak mümkün. e devlet emekli bilgisi için tıklayınız.

Garanti emekli promosyonu

Yapı Kredi emekli promosyonu

 İş Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Vakıfbank emekli promosyonu

Kuveyt Türk emekli promosyon 2020

Bankaların verdiği promosyonu almak caiz mi?
Bankaların verdiği promosyonu almak caiz mi?

İSLAM

Bankaların verdiği promosyonu almak caiz mi?

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