Emekli promosyon nasıl hesaplanır?

Emekli promosyonları nasıl hesaplanır? Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Emekli maaşını, ilgili banka aracılığıyla almak isteyenler 3 yıl süre ile emekli maaşını taşımak istedikleri bankadan taahhüt etmeleri durumun emeklilere promosyon ödemesi yapılır.

Emekli promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

Emekliler banka promosyonu alabilmeleri için 3 yıl süre ile emekli maaşının ilgili bankadan almayı taahhüt edilmesi, söz konusu 3 yıllık süre zarfında emeklilik maaşında bir yükselme söz konusu olursa gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır. E devlet üzerinden emekli ödeme bilgilerine ulaşmak mümkün. e devlet emekli bilgisi için tıklayınız.

Garanti emekli promosyonu

Yapı Kredi emekli promosyonu

İş Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Vakıfbank emekli promosyonu

Kuveyt Türk emekli promosyon 2020