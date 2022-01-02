2021 yılının aralık ayında asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücretin 4250 lira olmasıyla birlikte milyonlarca emekli maaşlarına iyi bir zam yapılmasını bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı 2022

2022 yılının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Memur ve emekli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam da belli olacak. Aralık 2021 enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Asgari ücret zammında olduğu gibi memur ve emekli zam oranının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından yüzde 12.46'lık zam oranı kesinleşmişti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ise zam oranı belli olacak. Beklentiler ise yüzde 5 ile 10 arasında...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından emekli ve memur maaşlarına da ek zam uygulanması konusunda bir beklenti oluştu. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak.

Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.