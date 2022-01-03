2022 yılıyla birlikte memurlar ve emekliler maaşlarına yapılacak olan zam oranının araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu 2022 | Emekli memur maaş zammı belli oldu mu?

Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 yılı ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranı belli oldu. Bilindiği gibi söz konusu maaşlara her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyona göre zam yapılıyor. 2021 yılında temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücret zam oranından sonra memur ve emekli maaşlarına enflasyonun yanı sıra ekstra bir artışın yapılacağı kanısı oluştu. 3 Ocak Pazartesi akşamı kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış belli olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılan artışı açıklayacak.