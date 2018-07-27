Elmas: Utancımdan söyeleyemedim!

Aralarında Paris Saint- Germain ve Manchester City'nin de bulunduğu 20'den fazla kulübün arasından sıyrılan Fenerbahçe, Eljif'in kulübü Rabotnicki'ye 180 bin Euro'luk yetiştirme bedelini ödeyip Makedon yıldıza imza attırdı. Eljif için transfer fırsatı doğduğunda Aykut Kocaman hemen transfer edilmesi talimatını verirken, dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya Makedonya'nın başkenti Üsküp'e giderek oyuncunun babası ile bir araya geldi. Baba kimseye imza vermek istemiyordu. Bu noktada gerek Fenerbahçe'nin eski Makedon basketbolcusu Pero Antic'in devreye sokulması gerekse babanın Türkiye ve Fenerbahçe'ye olan sempatisi, oyuncunun sarı-lacivertlilere katılmasında önemli etken oldu. PSG scoutları geçen ağustos ayında Fenerbahçe kulübünden yetkilileri arayarak, "Eljif'i gerçekten transfer ettiniz mi?" diye sorma ihtiyacı bile hissetti...



ASKERE GİDER GİBİ UĞURLAMA



Eljif'in Fenerbahçe'ye transferi, kalabalık ailesinde öyle bir sevince neden oldu ki, aynı sokakta oturan Elmas ailesi üyeleri, Eljif'in Hasan Çetinkaya ile İstanbul'a geleceği gün adeta asker uğurlaması gibi kutlama yaptılar. Eljif'in 18 yaşını doldurmadan transfer olması, Fenerbahçe kariyerinin başlangıcında gecikmeye neden oldu. FIFA kuralları gereği geçen yılın ocak ayından itiraben sarı-lacivertlilerde oynamaya hak kazandı.



BEL KEMİĞİNDE STRES KIRIĞI



Aykut Kocaman ve ekibi onu sezonun ikinci yarısında kullanmayı planlarken, Makedonya Milli Takımı'nda Eljif'in başına talihsiz bir olay geldi. Milli takım arasında ülkesine giden genç yıldız, her milli takıma yaşı tuttuğu için A Milli, Ümit Milli, U19 ve U17 olmak üzere 4 milli takımın maçlarında oynatıldı. Aşırı yüklenme nedeniyle "bel kemiğinde stres kırığı" sakatlığı yaşadı. Ama döndüğünde bunu teknik heyet ve doktorlara söyleyemedi.



NEDEN BÖYLE TUTUKSUN!'



O dönem antrenmanlardaki tutukluğunu ilk Aykut Kocaman fark etti ve oyuncusuyla özel bir görüşme yaptı. Kocaman Eljif'e "Neyin var, neden böyle tutuksun?" diye sorduğunda "Hiçbir şeyim yok" yanıtı aldı. Oysa antrenmanlara ağrılarla çıkıyordu. Ardından doktor Eljif'i kendi inisiyatifini kullanarak muayeneye aldı ve çekilen MR'da sakatlık ortaya çıktı. Doktorun "Neden ağrılarını bize söyleyemiyorsun?" sorusuna ise "Utancımdan söyleyemedim" yanıtı verdi.



SERBEST KALMA MADDESİ YOK



Eljif Elmas 18 yaşını doldurduğunda daha önce imzalanan sözleşme devreye girdi ve 5 yıllığına Fenerbahçe oyuncusu oldu. 2022 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor ve herhangi bir serbest kalma maddesi yok.



TAKIMDAN ÜÇ AY AYRI KALDI



Bel kemiğinde stres kırığı teşhisinden sonra Eljif, 3 ay boyunca takımdan ayrı kaldı. Sakatlığı tam olarak geçtiğinde ise teknik heyet özel program verdi ve "Eğer bunu kusursuz uygularsan gelecek sezonun yıldızı sen olacaksın" dedi. Çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan oyuncu, bu programı eksiksiz uyguladı ve yeni sezon öncesinde yeni hocası Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başardı. 11'in vazgeçilmezi oldu. (Sabah)

