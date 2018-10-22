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Elektrikte yeni dönem başlıyor...

EPDK, binlerce sanayi tesisini, işletmeyi ve ticarethaneyi yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:44
Elektrikte yeni dönem başlıyor...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi limiti, 2019 için mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için yıllık 10 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan'da yürürlüğe giren "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesi kapsamında son kaynak tedarik tarifesi limiti, 2019'da mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için yıllık 10 milyon kilovatsaat olacak.

EPDK, aynı tebliğ kapsamında belirlenen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,0938 olarak revize etti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 45 maden işletmesine 4 bin 839 lira ile 1 milyon 29 bin 112 lira arasında değişen ceza uygulandı.

Para cezası verilen 12 şirketin de aralarında olduğu toplam 18 şirkete ruhsatın iptali yazısı gönderilirken, para cezası verilen 1 şirketin de faaliyeti durduruldu. Para cezası verilen 4 şirketin aralarında bulunduğu 6 şirkete ise eksiklik yazısı gönderildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:44
  1. Enerji
  2. EPDK

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