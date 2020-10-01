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Ekonomi Elektrikte 135 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Ekonomi

Elektrikte 135 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizması kapsamında ağustos ayı için en yüksek ödeme 8,5 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:14:57 -
Elektrikte 135 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 135 milyon 161 bin 149 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una ağustos ayı için toplam 135 milyon 161 bin 149 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 8 milyon 573 bin 190 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 8 milyon 183 bin 499'ar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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