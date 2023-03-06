Elektrikli otomobil satışı yılın ilk 2 ayında hız kazandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilte Derneği’nden (ODMD) derlenilen verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 2 ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 50.4 arttı. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 44.3 artarak 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69.7 yükselişle 35 bin 847 oldu. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 2 ayında benzinli otomobiller 65 bin 457 adetlik satışla ilk, dizel otomobiller ise 16 bin 82 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 10 bin 96 adet, otogazlı otomobil satışları da 2 bin 83 adet olarak kayıtlara geçti. Elektrikli otomobil satışları 2 bin 477 ile oto gazlı otomobil satışlarını geçti. Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 2 aylık döneminde geçen yılın ilk 6 ayının toplamı olan 2 bin 263 adetten fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 469.4 ve hibrit otomobil satışları yüzde 94 artış gösterdi.