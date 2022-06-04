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Aktüel Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:30:00 -
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanda ağaç kesimi yaparken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Orman İşletme Müdürlüğü için Ayvacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan babasına yardım eden Fatih Çelik (20), henüz belirlenemeyen nedenle, yakından geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

Baba Ahmet Çelik, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Fatih Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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