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Ekrem Öztürk'ten bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:18
Ekrem Öztürk'ten bronz madalya

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada milli güreşçi Ekrem, bronz madalya maçında Bulgar Nedyalko Petrov ile karşılaştı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Ekrem, 4-0 geriye düşmesine rağmen henüz 2 dakika dolmadan Petrov'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya elde etti. 

Milli sporcu, madalya sevincini minderde Türk bayrağıyla tur atarak yaşadı.

Sıkletinde katılım az olduğu için şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Ekrem Öztürk, Hırvat Sandro Frankol'u 9-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti. Ekrem, yarı finalde Estonyalı Helary Maegisalu'ya mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

Milli güreşçi Ekrem Öztürk, üçüncülük maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandırdığım için mutluyum. Altın madalya kazanmak istiyordum ancak olmadı. Büyüklerde ilk kez mücadele ediyorum. Dünkü maçlarda hatalarım oldu. Önümüzdeki senelerde daha iyi olacağım. İnşallah, hatalarımı düzelterek hedeflediğim altın madalyaya ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Grekoromen stilde yeni getirilen sıkletlerden 55 kiloda altın madalyaya Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ulaşırken, Estonyalı Helary Maegisalu ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalyanın sahibi ise Gürcü Nugzari Tsurtsumia oldu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:18
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