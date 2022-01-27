EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama!

ÖSYM EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2018'e giren adayların kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için tercihleri 5 - 14 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. EKPSS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların ÖSYM tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Ocak 2022 tarihinde başlayan EKPSS tercihleri, 14.01.2022 günü saat 23:59'da sona erdi. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler. EKPSS tercih sonuçları için tıklayın

2022 EKPSS başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27.01.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında tamamlanacak.

2022 EKPSS sınavı ne zaman?

EKPSS 2022 sınavı ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, 24.04.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.