Ekonomide olumlu gelişme! İlk iki ayda kurulan şirket sayısında yüzde 1,9 artış oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınladığı istatistiklere göre; 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kurulan şirket sayısı %1,9 arttı, kurulan kooperatif sayısı %24,2 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik olmadı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 12,2 AZALDI

2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kapanan şirket sayısı %12,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı %17,8 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,8 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,3 artış oldu.

Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kurulan şirket sayısı %3,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı %19 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,6 azaldı.

Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kapanan şirket sayısı %5,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı %2,1 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,8 arttı.

Kurulan kooperatif sayısında bir önceki aya göre %27,4 artış oldu.

Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı %15,1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı %27,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,6 azaldı.

Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı %1,1 arttı, kapanan kooperatif sayısı %23,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %13,3 azaldı.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYESİNDE YÜZDE 14,9 ARTIŞ

Şubat 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %14,9 oranında arttı. 2026 yılında toplam 20.813 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18.645 limited şirket, toplam sermayenin %73,2'sini, 1.902 anonim şirket ise 26,8'ini oluşturuyor. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre %17,5 oranında arttı.

Şubat 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3.283’ü toptan ve perakende ticaret, 1.504’ü inşaat ve 1.163’ü imalat sektöründe kurulmuştur. Şubat 2026’da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 699’u inşaat, 382’si toptan ve perakende, 109’u imalat faaliyetleri sektöründe. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat, 135’i inşaat faaliyetler sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 754’ü toptan ve perakende ticaret, 401’i inşaat, 159’u imalat faaliyetleri sektöründedir. Şubat 2026’da kurulan 149 Kooperatifin 103’ü Konut Yapı Kooperatifi. Şubat 2026’da kurulan 149 Kooperatifin 103’ü Konut Yapı Kooperatifi, 26’sı İşletme Kooperatifi ve 5’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.

ŞUBAT 2026’DA 804 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU.

Şubat 2026’da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380’i Suriye, 123’ü Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 79’u anonim, 725’i limited şirkettir. 2026 yılında kurulan şirketlerin 266’sı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169’u İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60’ı Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Şubat 2026’da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı %85,1 olmuştur.