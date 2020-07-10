Ekin Koç kimdir, kaç yaşındadır?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Turizmci Vehbi Koç ile bankacı Şefika Koç'un oğullarıdır. Babasının işi dolayısı ile İlk öğretimini farklı okullarda tamamladı. Lise öğrenimini Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesinde görmüştür. Liseden sonra ise sıkı bir çalışma döneminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazandı. Halen öğrenciliği devam etmektedir.

Ekin Koç, 2011 Yılında İstanbul’da Akademi 35 Buçuk Sanat Evinden oyunculuk dersleri aldı. Ayrıca Basketbol, Satranç, Tenis, Futbol ve gitar eğitimleri almıştır.

Oyuncu olarak ilk kez 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı "Senden Bana Kalan" filminde Özgür rolünü oynadı.

Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali & Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmet" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le beraber rol almıştır.

12 Kasım 2015 tarihinde ‘Kösem Sultan’ dizisinde Safiye Sultan’ı Hülya Avşarcanlandırırken. Kösem Sultan’ı ise Beren Saat canlandırdı. Ekin Koç'un canlandırdığı I. Ahmet'in eşi olacak olan Kösem Sultan'ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandırdı.

Daha sonra BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. 2018 yılında BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırdı.

Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filmde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Serkan Ercan, Erdem Akakçe, Burak Tamdoğan rol aldı.

Selçuklu dönemindeki taht kavgalarını anlatan ‘Nizam-ı Alem’ dizisinin çekimleri başlıyor. Yeni yayın döneminde TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncuları Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lidya Tuğutlu ve Sevda Erginci, rolleri için mesaiye başladı. Kılıç ve binicilik eğitimi almaya başlayan oyuncular, haftanın altı günü, günde beş saat çalışıyor. Eğitimlerini ise dünyaca ünlü “Stunts Nomad” ekibinden alıyorlar.