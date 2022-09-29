Eğitimde Tebessümün Adı: Çare Derneği

Kıtalar arası gönül coğrafyasını iyilikle ilmek ilmek işleyen Çare Derneği 2022-2023 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Akçaköy İlkokulu’nda yaptığı eğitim yardımıyla gönüllere dokundu. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere insanların yaşam standartlarına yönelik yardım hareketleriyle tanınan Çare Derneği yurt içinde yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımlarla da kartopu misali tane tane büyüyen iyilik hareketine bir yenisini daha ekledi.

Akçaköy İlkokulu yeni eğitim yılına sevinçle başladı

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla özellikle kırsal bölgelerde küçük sınıflarla eğitime başlayan köy okullarının ihtiyaçları hissedilir derecede belli oluyor.

Geçmiş yıllara göre kıyaslandığında Türkiye’nin eğitimde çağ atlatan yeniliklere imza atması bu ihtiyaçların sınırlı sayıda olmasını sağlamış olsa da bazı noktalarda destek verilmesi öğretmen ve öğrencilerin verimli bir yıl geçirmeleri için büyük önem arz ediyor.

Ülkemizde özellikle eğitim ve geçim seviyesinin düşük oranlarda kaldığı doğu bölgelerindeki şehirlerimizde yaşanan bu yardım ihtiyacını duyarlı yardım ve vakıf kuruluşlarınca temin ediliyor. Yurt içi ve yurt dışı ülkelerinde farklı kategorilerde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Çare Derneği Akçakale ilçesine bağlı Akçaköy İlkokulu’nda eğitim gören 55 çocuğun eğitim ve kırtasiye yardımıyla tebessüm ettiren bir iyiliğe daha imzasını attı.

Tebessümü binlerce çocuğumuzun yüzünde görmek!

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla ihtiyaçlarını sevinçle karşılayan çocukların sevinç çığlıkları ve gülümsemeleri görülmeye değerdi. Akçaköy İlkokulu’na yapılan eğitim yardımı ile ilgili olarak Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü bağışçılarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Çare Derneği, 2009 yılından bugüne kadar insanların en ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında oluyor. Biz, başladığımız bu iyilik hareketinde yurt dışı ve yurt içinde hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle insanlara vesile olmaktan son derece memnun oluyoruz. Bugün, burada aldıkları eğitim yardımlarını sevinçle karşılayan çocuklarımız gibi binlerce çocuğumuzun da farkında olduğumuzu belirtmemiz gerekir. Hedefimiz bu çocuklarımızın yaşadıkları büyük heyecan ve mutluluğu daha binlerce çocuğumuzun yüzünde görmek. Desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”