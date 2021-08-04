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Ege'de rekora yakın sıcaklıklar
Aktüel Ege'de rekora yakın sıcaklıklar
Aktüel

Ege'de rekora yakın sıcaklıklar

Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar 4 ilde vatandaşlara zorluk çıkartıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:19:00 -
Ege'de rekora yakın sıcaklıklar

Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.

Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.

Sıcaklıklar Aydın'da 43,5, Manisa'da 42,9, Denizli'de 40,8, İzmir'de 3,6 ve Uşak'ta 36,1 derece olarak seyrediyor.

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