Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Denizlere Ait Meteorolojik uyarıda bulunarak, “Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor!” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Denizlere Ait Meteorolojik uyarıda bulunarak, “Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor!” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Çarsamba) oğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) firtina şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Cuma günü (07.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.