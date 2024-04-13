EDİS'e dikkat! Naci Görür'den İstanbul'a yeni uyarı!

6 Şubat depremleri öncesinde birçok kez uyaran Prof. Dr. Naci Görür çarpıcı uyarılarda bulundu. Deprem Erken Uyarı Sisemi EDİS’i geliştiren ekip, olası İstanbul depreminde hayat kurtarabilecek 30 saniyeye dikkat çekerken Görür bu fikre karşı çıktı.

Prof. Dr. Naci Görür başta olmak üzere birçok yer bilimci, Türkiye’yi depreme karşı hemen her gün uyarıyor. Depreme dirençli kentler için kamu otoritelerine çağrı yapıyorlar, halkı bilinçlendirmek için her kanalı kullanıyor.

Girişimciler de deprem konusunda çalışıyor. Deprem Erken Uyarı Sisemi EDİS’i geliştiren ekip, olası İstanbul depreminde hayat kurtarabilecek 30 saniyeye dikkat çekiyor.

Deprem erken uyarı sistemleri Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok deprem ülkesinde kullanılıyor. Deprem anında hayati görev üstlenen bu sistem, Türkiye’de de geliştiriliyor: EDİS.

Deprem Erken Uyarı Sistemi (EDİS), Fay hatlarına yerleştirilen hassas sensörlerin depremi algılamasıyla harekete geçen sistem, sizi depremin gerçekleştiği yere olan uzaklığınıza göre anında uyarıyor. . Böylece deprem dalgaları sizin binanıza gelmeden önce 5-10 saniye de olsa kaçma ya da korunma fırsatı sunuyor.

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Fakat Naci Görür'ün bu sisteme sıcak baktığını söylemek güç. Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak deprem erken uyarı sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu:

"Bugün gazeteden okudum. Türkiye’de Deprem Uyarı Sistemi (EDİS) yaygınlaştırılacak, kimi şirketler çok yatırım yapacakmış falan. Yani öyle sunuyorlar ki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın.

Ülkede deprem nerede olur? Nasıl olur? Fay sistemlerinin özellikleri nedir? İnceleniyor mu, incelenmiyor mu? Soruları ile ilgilenmeyenler rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler.

Yeni bir konu da değil, KANDİLLİ yıllardır ilgileniyor. Bunu yapanları uyarıyorum. Bırakın bu sistem bazı stratejik sistemleri güvence altına alsın. Metro, İtfaiye, doğal gaz, elektrik, vb sistemleri bir kaç saniye içerisinde devre dışı bıraksın.

Eğer tüm insanları işin içine sokmaya kalkarsanız, hem işe yaramaz hem de deprem konusunda eğitilmemiş bu insanlara depremden fazla zarar verirsiniz.

Benden söylemesi. Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız. Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun. Sevgiyle."