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Aktüel

Edirne’den türkülü ‘evde kal’ mesajı

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yapılan “evde kal” çağrısına Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple destek verildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:23:56 -
Edirne’den türkülü ‘evde kal’ mesajı

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yapılan “evde kal” çağrısına Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple destek verildi. Öğretmenlere ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti.


Anonim bir Rumeli türküsü olan ‘Şeriban’ isimli türkünün sözlerini korona virüs sürecinde alınan tedbirlere uyarlayan Edirne Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Emre Çam’a meslektaşları ve dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti. Çeşitli müzik aletlerini kullanarak hep birlikte hazırlanan yeni türküyü söyleyen öğretmenler, ‘evde kal’ mesajı vurgusu yaptı.

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