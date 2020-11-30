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Aktüel Edirne Sağlık Müdürlüğü: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3"
Aktüel

Edirne Sağlık Müdürlüğü: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:26:04 -
Edirne Sağlık Müdürlüğü: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3"

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun bakım yatağı doluluk oranını yüzde 76,3 olarak açıkladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte boş yoğun bakım yatağı bulunmadığına dair iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Kentte hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı konusunda bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde şu an itibarıyla yoğun bakım doluluk oranı Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda alınan ek tedbirlerle birlikte yüzde 76,3’dür. Korona ve korona dışı yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım hizmetleri herhangi bir aksama olmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."

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