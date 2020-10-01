EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti

LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faaliyet gösterdiği bölgelerin ortalama büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Bankanın büyüme öngörülerine ilişkin yayımlanan raporda, ERBD'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,4 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,9'a, 2021'e ilişkin büyüme tahmininin de 1,2 puanlık azalışla yüzde 3,6'ya çekildiği belirtildi.

Raporda, Orta Asya'ya ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 2,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,3'e, 2021 için de 2,6 puanlık azalışla yüzde 3,2'ye revize edildiği kaydedildi.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerine yönelik büyüme tahmininin bu yıl için 0,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 4,4'e, 2021 için de 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5’e çekildiği belirtilen raporda, Rusya'nın 2020'ye ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde eksi 4,5 ile sabit tutulduğu, 2021 için ise 1 puanlık düşüşle yüzde 3'e indirildiği aktarıldı.

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 1,7 puanlık azalışla yüzde eksi 6,5, 2021 için de 1,3 puanlık düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde eksi 3,5 ile sabit tutulduğu, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisinin ise 1 puanlık azalışla yüzde 5 seviyesine düşürüldüğü belirtildi.





- "Birçok ekonomide daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü"





EBRD Başekonomisti Beata Jovorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üretim bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,2 seviyesinde, sert şekilde geriledi. Birçok ekonomide ekonomik daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

Jovarcik, salgın öncesindeki ekonomik verilere dönüşün ancak 2021 sonlarına doğru olmasının beklendiğini kaydetti.