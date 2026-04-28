Düzce'de yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Düzce’de ormanlık alandaki dik yamaçta mahsur kalan aynı aileden 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Düzce’de dik yamaçta mahsur kalan 3 kişi için ekipler seferber oldu. Beyköy beldesi Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde yaşanan olayda, aynı aileden 3 kişinin sarp alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, jandarmanın çevrede güvenlik önlemi almasının ardından kurtarma çalışmasına başladı.
Jandarma ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Yamaca çıkan AFAD ve itfaiye ekipleri, halata bağladıkları sedyeyle mahsur kalanları aşağıya indirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.