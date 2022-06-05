Düzce Üniversitesi’nden kardeş Azerbaycan’a ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

2-4 Haziran tarihlerinde Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli, 7. Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi tur programı dahilinde 3 Haziran 2022'de Berde Bölgesel Kültür Dairesi’ni ziyaret etti.

Verimli görüşme

Görüşmede Ayfer Gedikli, Berde Bölgesel Kültür Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi alarak bölüm çalışanları ile bir araya gelerek izlenimlerini paylaştı. Bölge Ofisi Başkanı Vesile Mohsumova, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve bölgesel yönetimle kültürel bağların genişletilmesinin önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca kültür alanında karşılıklı işbirliği, bölgede kültür alanında ortak projelerin uygulanması, çeşitli kültür alanlarında deneyim alışverişi konuları ele alındı. Daha sonra Ayfer Gedikli, bölgesel daire başkanı Vesile Mohsumova ile birlikte Barda ve Mingeçevir şehirlerinin kültür kurumlarını ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve gelecekte kültürün her alanında yakın ilişkiler kurmanın önemini vurguladı.