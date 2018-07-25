Almanların yaptığı ırkçılık nedeniyle milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil, dünya medyasında gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gözlerinden öpüyorum" dediği yıldız futbolcu Mesut Özil'in babası, ülkede yayın yapan Bild Gazetesi'ne konuştu.

"DÜŞMANLIKTAN ÇOK İNCİNDİ"

Baba Özil, "Düşmanlıktan dolayı çok incindi, gücendi. Onun rahatlamasını umuyorum. Milli takımdaki iyi kariyerinin bu şekilde son bulmasına çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.