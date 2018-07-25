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'Düşmanlıktan dolayı çok incindi, gücendi'

Bild'e konuşan Mesut Özil'in babası, oğlunun düşmanlıktan çok fazla incindiğini söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:01
'Düşmanlıktan dolayı çok incindi, gücendi'

Almanların yaptığı ırkçılık nedeniyle milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil, dünya medyasında gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gözlerinden öpüyorum" dediği yıldız futbolcu Mesut Özil'in babası, ülkede yayın yapan Bild Gazetesi'ne konuştu.

"DÜŞMANLIKTAN ÇOK İNCİNDİ"

Baba Özil, "Düşmanlıktan dolayı çok incindi, gücendi. Onun rahatlamasını umuyorum. Milli takımdaki iyi kariyerinin bu şekilde son bulmasına çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:01
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