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Duş perdesini temizlemek için pratik bilgi

Duş perdesini basit yöntemle temizlemenin yolu nedir?

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:51
Duş perdesini temizlemek için pratik bilgi

DUŞ PERDESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Duş perdenizi ne sıklıkla temizliyorsunuz? Banyonuzu sürekli temizlersiniz ancak duş perdenizi temizlemek pek aklınıza gelmez. Sürekli ıslanan duş perdesi, zamanla kir ve küf içinde kalır. Duş perdenizin sürekli temiz olmasını çok çaba harcamadan sağlayabilirsiniz.

Duş perdesini temizlemenin en kolay yolu çamaşır makinesinde yıkamaktır. Ancak etkili bir temizlik yapmak için küçük bir tüyoya ihtiyacınız var.

Duş perdesini çamaşır makinesine atın ve makineye ayrıca 2-3 banyo havlusu koyun.

Havlular duş perdesindeki kir ve küf lekelerinin kolayca temizlenmelerini sağlayacaklardır.

Duş perdesini deterjanla normal döngüde yıkamanız yeterli olacaktır.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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