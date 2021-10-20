Durul Gence kimdir? Durul Gence nereli kaç yaşında?

Durul Gence kimdir? Durul Gence kaç yaşında ve nerelidir? soruları Uzun zamandır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Durul Gence’nin, kansere karşı mücadelesini kaybetmesi sonrası merak ediliyor.

Durul Gence'nin vefatının hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan paylaşımda "Türk müziğinin öncülerinden, usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı. İşte Durul Gence hayatı, kariyeri...

Durul Gence kimdir?

14 Mart 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalarak müzik hayatına başladı. Askeri okulun ardından lisans eğitimini ODTÜ İdrari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

Durul Gence, 1970 yılında, Kafkas kahramanı Şeyh Şamil'e adadığı 'Şeyh Şamil' plağı ile ünlendi. Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı 'İstanbul Express', kurduğu 'Asia Minor Mission' topluluklarıyla; Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden Durul Gence, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili Ivanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı. 1 yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde insan, müzik ve caz dersleri veren Durul Gence'nin 'DG-4' adında bir topluluğu bulunuyordu.