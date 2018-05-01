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Dünyanın gözü bu maçta!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya devi Real Madrid, Alman devi Bayern Munich'i ağırlıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 21:41
Dünyanın gözü bu maçta!

Real Madrid Bayern Münih maçı ile Şampiyonlar Ligi ilk finalisti belli oluyor.

Almanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Bayern Münih deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor. Real Madrid ise ikinci maçta da avantajlı bir skor elde ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İLK 11'LER

REAL MADRİD-BAYERN MUNİH

Real Madrid: Navas, Lucas, Varane, Ramos, Marcelo, Kovacic, Modric, Kroos, Asensio, Benzema, Ronaldo

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Tolisso, Müller, James, Ribery, Lewandowski

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:41
  1. şampiyonlar ligi
  2. real madrid
  3. Bayern Münich

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