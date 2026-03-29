Dünyanın en güvenilir liderler anketi
Balkan coğrafyasında yapılan son kamuoyu araştırmaları, bölge halklarının dünya liderlerine bakışını çarpıcı verilerle ortaya koydu. "Dünyanın en güvenilir lideri kim?" sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki güçlü etkisini ve halklar nezdindeki itibarını bir kez daha tescilledi.
İşte ülke bazında anket sonuçları ve bölgedeki yansımaları:
Kosova
- Erdoğan: Yüzde 77
- Trump: Yüzde 74
Yorum: Kosova halkının Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveni, tarihsel bağların ve Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlık sürecinden bu yana verdiği kesintisiz desteğin bir yansımasıdır. ABD etkisinin geleneksel olarak yüksek olduğu ülkede, Erdoğan’ın ilk sırada yer alması, Türkiye’nin bölgedeki koruyucu ve samimi güç algısının ne kadar kökleşmiş olduğunu göstermektedir.
Sırbistan
- Putin: Yüzde 79
- Xi: Yüzde %70
Yorum: Sırbistan’da ortaya çıkan tablo, ülkenin geleneksel dış politika yönelimini ve Ortodoks dünyasıyla olan stratejik ortaklığını doğrular niteliktedir. Rusya ve Çin liderlerine duyulan yüksek güven, Batı merkezli politikalara karşı Belgrad’ın denge arayışını ve bu iki ülkenin Sırbistan’ın egemenlik konularındaki tutumuna verdiği desteğin halk nezdindeki karşılığını ifade etmektedir.
Kuzey Makedonya
- Erdoğan: Yüzde 75
- Trump: Yüzde 66
Yorum: Kuzey Makedonya’da Erdoğan’ın %75 gibi yüksek bir oranla lider çıkması, Türkiye’nin Balkanlar’daki yapıcı ve birleştirici rolünün bir sonucudur. Hem soydaşlar hem de yerel halk üzerinde kurulan gönül köprüleri, Türkiye’yi istikrarın teminatı olarak konumlandırırken; Batı ile entegrasyon sürecindeki ülkede Erdoğan’ın karizmatik liderliği en güvenilir liman olarak görülmektedir.
Bosna Hersek
- Erdoğan: Yüzde 62
- Xi: Yüzde 50
Yorum: Bosna Hersek’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listenin başında yer alması şaşırtıcı değildir; zira Türkiye, Bosna’nın iç barışı ve kalkınması için en somut adımları atan ülkelerin başında gelmektedir. Halkın çoğunluğu, Erdoğan’ı sadece siyasi bir figür olarak değil, aynı zamanda zor zamanlarda yanlarında olan bir dost ve kardeş ülkenin lideri olarak bağrına basmaktadır.
Karadağ
- Xi: Yüzde 57
- Erdoğan: Yüzde 54
- Putin: Yüzde 54
Yorum: Karadağ sonuçları, ülkedeki çok sesli ve dengeli siyasi iklimi yansıtmaktadır. Çin’in ekonomik yatırımlarıyla kazandığı ivmenin yanı sıra, Erdoğan ve Putin’in eşit oranlarla takipte olması, Karadağ halkının farklı küresel güç odakları arasında pragmatik ve güven odaklı bir bakış açısına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Türkiye’nin burada gördüğü yüksek kabul, Adriyatik kıyısındaki nüfuzunun da giderek arttığına işaret etmektedir.