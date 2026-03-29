İşte ülke bazında anket sonuçları ve bölgedeki yansımaları:

Kosova

Erdoğan: Yüzde 77

Trump: Yüzde 74

Yorum: Kosova halkının Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveni, tarihsel bağların ve Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlık sürecinden bu yana verdiği kesintisiz desteğin bir yansımasıdır. ABD etkisinin geleneksel olarak yüksek olduğu ülkede, Erdoğan’ın ilk sırada yer alması, Türkiye’nin bölgedeki koruyucu ve samimi güç algısının ne kadar kökleşmiş olduğunu göstermektedir.

Sırbistan

Putin: Yüzde 79

Xi: Yüzde 70

Yorum: Sırbistan’da ortaya çıkan tablo, ülkenin geleneksel dış politika yönelimini ve Ortodoks dünyasıyla olan stratejik ortaklığını doğrular niteliktedir. Rusya ve Çin liderlerine duyulan yüksek güven, Batı merkezli politikalara karşı Belgrad’ın denge arayışını ve bu iki ülkenin Sırbistan’ın egemenlik konularındaki tutumuna verdiği desteğin halk nezdindeki karşılığını ifade etmektedir.

Kuzey Makedonya

Erdoğan: Yüzde 75

Trump: Yüzde 66

Yorum: Kuzey Makedonya’da Erdoğan’ın %75 gibi yüksek bir oranla lider çıkması, Türkiye’nin Balkanlar’daki yapıcı ve birleştirici rolünün bir sonucudur. Hem soydaşlar hem de yerel halk üzerinde kurulan gönül köprüleri, Türkiye’yi istikrarın teminatı olarak konumlandırırken; Batı ile entegrasyon sürecindeki ülkede Erdoğan’ın karizmatik liderliği en güvenilir liman olarak görülmektedir.

Bosna Hersek

Erdoğan: Yüzde 62

Xi: Yüzde 50

Yorum: Bosna Hersek’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listenin başında yer alması şaşırtıcı değildir; zira Türkiye, Bosna’nın iç barışı ve kalkınması için en somut adımları atan ülkelerin başında gelmektedir. Halkın çoğunluğu, Erdoğan’ı sadece siyasi bir figür olarak değil, aynı zamanda zor zamanlarda yanlarında olan bir dost ve kardeş ülkenin lideri olarak bağrına basmaktadır.

Karadağ

Xi: Yüzde 57

Erdoğan: Yüzde 54

Yüzde 54 Putin: Yüzde 54

Yorum: Karadağ sonuçları, ülkedeki çok sesli ve dengeli siyasi iklimi yansıtmaktadır. Çin’in ekonomik yatırımlarıyla kazandığı ivmenin yanı sıra, Erdoğan ve Putin’in eşit oranlarla takipte olması, Karadağ halkının farklı küresel güç odakları arasında pragmatik ve güven odaklı bir bakış açısına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Türkiye’nin burada gördüğü yüksek kabul, Adriyatik kıyısındaki nüfuzunun da giderek arttığına işaret etmektedir.