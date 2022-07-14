Dünyaca ünlü Charli Munger uyardı: Paranızı sakın buna yatırmayın

Ulusal para birimlerinin altını oymak istemediğini söyleyen Munger, kriptoya yatırım yapmamakta kararlı olduğunu söyledi.

Milyarder Charli Munger, Bitcoin’de hala devam eden büyük çöküşü yorumlarken kriptoya hiç dokunmadığını ve bundan sonra da dokunmayacağını söyledi. Kriptoyu ‘hiçbir şeye yapılan yatırım’ olarak nitelendiren Munger, insanları kripto paralara yatırım yapmamaları için uyarıyor.

Decrypt.co’dan Andrew Asmakov’un haberine göre, 98 yaşındaki milyarder, hayatı boyunca hiçbir kripto paraya yatırım yapmayacağını belirterek kripto para birimleriyle bir kez daha alay etmiş oldu. “Bence bu şeyleri satan herkes ya hayal görüyor ya da kötü insanlar” diyen Munger, Australian Financial Review’a verdiği röportajda kriptoya dokunmayacağını sözlerine ekledi. Dünyanın ulusal para birimlerinin altını oymakla ilgilenmediğini belirten Munger, Warren Buffett’ın da sağ kolu olarak tanınıyor.

Dünyanın en büyük 7. şirketi

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Munger, efsane yatırımcı Warren Buffett’ın geçmişi 1839 yılına dayanan Nebraska merkezli Berskhire Hathaway şirketinin de başkan yardımcısı konumunda bulunuyor. Coca-Cola, Bank of America, American Express ve Apple gibi halka açık şirketlerdeki önemli yatırımlarıyla tanınan Berkshire Hathaway şu anda 600 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve bu rakam onu dünyanın en büyük 7. şirketi yapıyor.

Kitlesel çılgınlık, değersiz şey, yanılgı, fare zehri

Kripto para piyasalarıyla ilgili daha ayrıntılı konuşan Munger, kripto paraları ‘kitlesel bir çılgınlık’ olarak niteliyor. Böylesi bir varlığa karşı en doğru yaklaşımın ‘tamamen uzak durmak’ olduğunu belirten Munger röportajda yatırımcıları kripto paralara kesinlikle yatırım yapmamaları ve asla kripto para satın almamaları noktasında uyarıyor. Bu çılgınlığın uzun süreli olmadığını ve bir süre sonra geçeceğini belirten Munger, iyi bir yatırımı ‘gerçek işlere gerçekten ilgi duyan’ şirketlerden hisse satın almak şeklinde tarif etti.

Munger, yeni varlık sınıfı olarak nitelendirilen kripto para piyasalarını ‘değersiz şey’ olarak kabul ettiğini belirtti. Munger, “Kripto yatırımı hiçbir şeye yatırım yapmaktır. Bu hiçbir şeyi size satmaya çalışan kişi de ‘Elimde değerlenmesi çok zor, bir tür hiçbir şey var’ demek zorundadır” şeklinde konuştu.

Borsagundem.com

Buffett da eleştirmişti

Bu röportaj, Munger’ın kripto paralarla dalga geçtiği ilk söyleşi değil. Geçmişte Bitcoin’i bir ‘yanılgı’ ve ‘fare zehrinden de öte’ şeklinde tarif eden Munger, bu yılın başlarında da kripto paralara hiç yatırım yapmamış olmaktan gurur duyduğunu belirtmişti. Munger, kripto paraları ‘zührevi hastalık’ sınıfına da dahil etmişti. Munger gibi Buffett da bu yıl Mayıs ayında, Bitcoin için 25 dolar dahi ödemeyeceğini çünkü daha sonra şu ya da bu şekilde satmak zorunda kalacağını söyleyecek kadar ileri gitmişti.