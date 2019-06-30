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'Dünya yuvarlak değil' diyen başkan kulübün ismini değiştirdi

İspanyol ekiplerinden Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, dünyanın yuvarlak olmadığını belirterek takımın ismini değiştirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 21:14
'Dünya yuvarlak değil' diyen başkan kulübün ismini değiştirdi

İspanya 4. Ligine yükselen Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, Dünya'nın düz olduğuna vurgu yapmak için takımın ismini Flat Earth FC olarak değiştirdi.

İspanya'da 4. Lige yükselen Mostoles Balompie takımı, ismini düz dünya anlamına gelen Flat Earth FC olarak değiştirdi.

Marca gazetesine konuşan Başkan Javi Poves, "Düz dünya hareketini takip eden milyonlarca insanın sesini birleştirmek için doğduk. Bu durumu dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu insanlara göstermek için yaptık." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 21:14
  1. İspanya
  2. Mostelos Balompie

YORUM YAZ

  • sukrusukru42 dk önce
    Dünya düz diyenlerle CHP,halkçıdır diyenlere aksini ispat etmek mümkün değildir.
  • IrfanIrfan1 sa önce
    Allah aşkınaakp ile CHP nin ne farkı var siz ne söylüyorsunuz böylemi siyaset yapacaksınız ...yazık
  • Düz dünyaciDüz dünyaci1 sa önce
    Akit haber basligiyla alt satirlar celiskili baslikta dunyanin düz olmadini gostermek icin yaziliyken alt satirlar dunyanin düz oldugunu gostermek icin takiminin ismini düz dünya olarak degistirdi deniyor bende dünyanin düz olduguna inananlardanim
  • İşsizİşsiz2 sa önce
    Sizde yazdığı yazıyı okuyan yok mu?
  • SametSamet2 sa önce
    Dünya düz değil diyen kulüp başkanı nasıl oluyorda kulübün ismi düz dünya yapıyor ?
  • hercaihercai3 sa önce
    DUNYA DUZ ISE, ALTI NERDE?

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