'Dünya yuvarlak değil' diyen başkan kulübün ismini değiştirdi İspanyol ekiplerinden Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, dünyanın yuvarlak olmadığını belirterek takımın ismini değiştirdi.

İspanya 4. Ligine yükselen Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, Dünya'nın düz olduğuna vurgu yapmak için takımın ismini Flat Earth FC olarak değiştirdi. İspanya'da 4. Lige yükselen Mostoles Balompie takımı, ismini düz dünya anlamına gelen Flat Earth FC olarak değiştirdi. Marca gazetesine konuşan Başkan Javi Poves, "Düz dünya hareketini takip eden milyonlarca insanın sesini birleştirmek için doğduk. Bu durumu dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu insanlara göstermek için yaptık." dedi.

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