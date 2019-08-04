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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası

- Milli sporcular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 3 madalya elde etti

04 Ağustos 2019 Pazar 21:08
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın 7'nci ve son günüde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlandı.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars, final maçında Rus sporcu Maksim Skuratov ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 5-0 mağlup ayrılan milli güreşçi, gümüş madalyayla yetindi.

Oktay Demir, erkekler 92 kilo bronz madalya müsabakasında İsrailli Maik Haimov'un karşısına çıktı. Rakibine sayı tuşuyla 8-0 üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Turnuvada erkekler 71 kiloda yarışan Furkan Taş ise repesaj maçında Ermenistan'dan Lyova Khachatryan'ı 3-2 yenerek bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Milli güreşçi, üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Aliaksei Piakhota'yı 7-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:08
  1. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
  2. Furkan Taş
  3. Güreş
  4. Mert İlbars
  5. Oktay Demir

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