‘Dünya Spor Başkenti’ için resmi başvuru yapıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Dünya Spor Başkenti’ için resmi başvuru yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri unvanının ardından şehri bir adım daha öteye taşıyarak “Dünya Spor Başkenti” olma hedefiyle Estonya’nın başkenti Tallinn’de resmî başvuruda bulundu.

Kayseri, sporda altın çağını yaşarken şimdi de küresel bir hedefe yelken açtı. 2024 yılında ACES Europe tarafından Avrupa Spor Şehri unvanını alan Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen “Avrupa Spor Başkenti 2025” programına katılarak Kayseri’yi Dünya Spor Başkenti yapmak üzere resmî başvuruda bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a Estonya programında Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti. Program kapsamında yapılan sunumlarda Kayseri’nin spor altyapısı, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısı, spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleri tanıtıldı.

 

Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti olma yolundaki bu stratejik adımı, yalnızca sporun gelişimine değil, aynı zamanda sosyal bütünleşme, sağlıklı yaşam bilinci ve şehir tanıtımı gibi birçok alana da katkı sağlamayı hedefliyor. Sonuçların 2026 yılı Haziran ayında belli olması bekleniyor.

