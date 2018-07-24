Dünya Kupası'ndan 1. Lig'e sürpriz transfer

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.