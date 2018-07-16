Dünya Kupası'ndaki gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibi yurda döndü!

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupasında yarı finalde İngiltere-Hırvatistan karşılaşmasını yöneterek büyük başarıya imza atan Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yurda döndü.

Atatürk Havaalanı'nda çok sayıda vatandaşın karşıladığı Türk hakem heyeti, gelenlere teşekkür etti. Burada basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, "Onların buraya kadar gelerek destek vermesi muhteşem bir duygu. Zaten biz turnuva boyunca Türk halkının dualarını, desteğini hissettik. İnanılmaz bir duygu. Milli takımımız yoktu orada, keşke olsaydı da birlikte mücadele etseydik. Ama biz hakem takımı olarak orada olduk. İki kere üst üste Dünya Kupası'na katıldık. İkisinde de yarı final seviyesine kadar geldik. Bu muhteşem bir duygu bizim için Türk hakemliği adına. Bundan sonraki yapacaklarımız için de çok önemli bir gösterge. Bizim hedeflerimiz bitmez. Biraz dinlenip iki yıllık hedefler koyacağız. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Oraya gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"RÜYAMIZ YARI FİNALLE BİTMEDİ"

Dünya Kupasında final yönetmenin sadece performans ile alakalı bir durum olmadığını dile getiren tecrübeli hakem, "Yarı finali duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Dünya Kupasında finali yönetmek performanslara bağlı bir şey değil her zaman. Çeşitli nedenleri olabilir. Mesela ne olabilir; İngiliz hakemsinizdir, İngiltere finale çıkar, siz yönetemezsiniz. Siz ne kadar iyi olursanız olun bunun çeşitli kriterleri var. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz sahaya çıkıp maç yönetiyoruz sadece ve en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. En baştan beri bunu yaptık. Yarı finalle de taçlandı. Bizim rüyamız yarı finalle bitmedi. Biz yarı finalle rüyamızı gerçekleştirdik. Dünya Kupası tarihinde sadece bir hakemin yapabildiğini biz Türk hakem ekibi olarak ikinci kez gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

"ONLAR DÜNYANIN EN İYİ YARDIMCILARI"

Yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakkında da açıklamalarda bulunan Çakır, şunları söyledi:

"Onlar dünyanın en iyi yardımcı hakemleri benim gözümde. Fakat en büyük özellikleri çok çalışmak, asla pes etmemek. O yüzden ben çok eminim. Önümüzdeki bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."

"VAR İLE POZİTİF FARKLAR YAŞANDI"

Bu yıl Dünya Kupası'nda da uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında konuşan Cüneyt Çakır, "Bir önceki Dünya Kupası'na göre çok bariz farklar yaşandı. Çok pozitif anlamda yaşandı. Gerek oyuncu davranışları gerekse adaletin sağlanması açısından çok iyi bir turnuva oldu. Bizleri de pozitif anlamda etkileyecek, topun oyunda kalma süresi artacak" dedi.

Cüneyt Çakır, 43 günlük Rusya macerasında ise en çok evini özlediğini belirtti.

"DÜNYA'NIN EN İYİ HAKEMİNE YARDIMCILIK YAPTIK"

Kendilerini karşılamak üzere havaalanına gelen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Tarık Ongun, "Biz de Bahattin ile birlikte dünyanın en iyi hakemine yardımcılık yapmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık 10 yıl 200'in üzerinde maç yönettik. Birkaç yıl daha yapacak işlerimiz var" diye konuştu.

"ONUR VERİCİ BİR MACERAYDI"

2018 Dünya Kupası'nda yönettikleri yarı finalle önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Bahattin Duran ise, "Çok büyük ve onur verici bir maceraydı. 2014'te yarı finale kalan takımlar bile 2018'de yoktu ama Türk hakem takımı yarı finaldeydi. Bizim için büyük bir mutluluk bu" şeklinde konuştu.