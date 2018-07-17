Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat futbolculara büyük ödül

Dünya Kupasında finale kalan Hırvatistan, tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Hırvat futbolcular biten turnuvanın ardından ülkelerine döndü. Zagreb'de şampiyon gibi karşılanan Hırvat futbolculara Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda GrabarKitarovic'den büyük bir jest geldi.

DEVLET MADALYASI VERİLECEK

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in de ilk kez finale kalıp tarihi bir başarı elde eden Hırvat futbolcular ve milli takım yetkililerine devlet madalyası takdim edeceği açıklandı.

MODRIC TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Turnuvada gösterdiği performansla 2018 Dünya Kupasının en iyi oyuncusu seçilne Luka Modric, dünya ikincisi olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm Hırvatistan'a destekleri için teşekkür etti.