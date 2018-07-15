Dünya Kupası sahibini buldu! Fransa iki farkla galip ayrıldı

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın kazananı Fransa oldu.

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası'nda Fransa, Hırvatistan ile oynadığı final maçından 4-2'lik skorla rakibine karşı galip geldi.

Moskova'da bulunan Luhzniki Stadı'nda oynanan maçta Fransa'nın gollerini 18. dakikada Mario Mandzukic(kendi kalesine), 38. dakikada Antoine Griezmann(penaltı), 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian Mbappe atarken Hırvatistan'ın sayılarını 28. dakikada Ivan Perisic ve 69. dakikada Mario Manzdukic kaydetti.

1998'de evinde düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 20 yıl sonra tarihinde ikinci kez kupaya uzandı. Hırvatistan ise ilk kez çıktığı finali kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

1966 yılında oynanan ve İngiltere'nin Doğu Almanya'yı 4-2 yenerek kupaya uzandığı finalden sonra ilk kez bir Dünya Kupası finalinde 6 gol atıldı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı oyuncu ve teknik direktör olarak kazanan 3. isim oldu.