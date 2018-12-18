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Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası

- İran'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak turnuvada Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek

18 Aralık 2018 Salı 12:55
Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası


İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un temsil edeceği Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası yarın başlayacak.

İran'ın Erdebil kentinin 19-21 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 7 ülkeden 8 takım yarışacak. Turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Sırbistan ve Bulgaristan'dan birer kulübün yanı sıra ev sahibi İran'dan iki takım katılacak.

Kupada Türkiye'yi, Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dünya Kulüpler Kupası'nda 2016'da ikincilik, 2017'de ise üçüncülük elde etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosundaki sporcular şunlar:

55 kilo: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk

60 kilo: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar

63 kilo: Abdurrahman Altan

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Ahmet Yılmaz

77 kilo: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy

130 kilo: Rıza Kayaalp

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:55
  1. Dünya Güreş Kulüpler Kupası
  2. Güreş
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesispor

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