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Dünya devlerinin peşinden koştuğu Ferhat'ın yeni takımı belli oldu

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin peşinden koştuğu genç oyuncu Ferhat Çoğalan Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:47
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Ferhat'ın yeni takımı belli oldu

Lille, Valencia altyapısında forma giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Valencia'nın alt yapısında oynayan Ferhat Çoğalan ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Mehmet Zeki Çelik'ten sonra 2'nci Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.

Türkiye'nin altyaş kategorilerinde Milli formasını taşıdığı Ferhat, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 

16 yaşındaki futbolcuyla Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Milan, Galatasaray ve Manchester United gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri de ilgileniyordu.

Fransa temsilcisi, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:47
  1. Galatasaray
  2. Manchester United
  3. Arsenal
  4. Manchester
  5. Türkiye
  6. Avrupa
  7. Fransa
  8. Milan
  9. Juventus
  10. Dortmund
  11. Galata
  12. Valencia

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