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Dünya bu maça kilitlendi! 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanyol Real Madrid ekibi, Alman Bayern Münih takımını konuk edecek.

01 Mayıs 2018 Salı 21:04
Dünya bu maça kilitlendi! 11'ler belli oldu

Real Madrid Bayern Münih maçı ile Şampiyonlar Ligi ilk finalisti belli oluyor.

Almanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Bayern Münih deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor. Real Madrid ise ikinci maçta da avantajlı bir skor elde ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İLK 11'LER

REAL MADRİD-BAYERN MUNİH

Real Madrid: Navas, Lucas, Varane, Ramos, Marcelo, Kovacic, Modric, Kroos, Asensio, Benzema, Ronaldo

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Tolisso, Müller, James, Ribery, Lewandowski

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:04
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