Dünya bu maça kilitlendi! 11'ler belli oldu

Real Madrid Bayern Münih maçı ile Şampiyonlar Ligi ilk finalisti belli oluyor.



Almanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Bayern Münih deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek finale adını yazdırmak istiyor. Real Madrid ise ikinci maçta da avantajlı bir skor elde ederek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.



Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.



İLK 11'LER



REAL MADRİD-BAYERN MUNİH



Real Madrid: Navas, Lucas, Varane, Ramos, Marcelo, Kovacic, Modric, Kroos, Asensio, Benzema, Ronaldo



Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Tolisso, Müller, James, Ribery, Lewandowski