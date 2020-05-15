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Dünya

Dünya bu haberi bekliyor... Putin'den olay açıklama! Tarih verdi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili araştırmaların haziranda tamamlanacağı, aşının eylülde tescil edilebileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:56:00 -
Dünya bu haberi bekliyor... Putin'den olay açıklama! Tarih verdi

Rusya'da Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, Rusya’da genetik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşısında gelinen son durumu aktardı.

Sputnik'in haberine göre, Maksyutov, aşının bitmiş halinin etkinliği ve güvenliğine yönelik klinik öncesi çalışmaların haziranda tamamlanacağını belirterek, "Klinik çalışmaların ilk iki aşamasında toplamda 300 gönüllü üzerinde test etmeyi, bu yılın eylül ayında da bu aşıyı tescil ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Putin'den 'fikri mülkiyet' uyarısı

Toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok umuyorum ki, koronavirüs aşısının tescili eylülde gerçekleşir. Yalnızca fikri mülkiyet konusunu iyi düşünün, kesinlikle önceden sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

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