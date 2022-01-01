2022 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış yaşandı. Yeni yılla birlikte maaş zamları da netleşmeye başladı. Pek çok kişi "dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022 yılında dul ve yetim aylığına yüzde kaç zam yapıldı?

Dul ve yetim maaşı zam 2022

2021 yılının son ayı her sene olduğu gibi yine maaş zamlarıyla gündeme geldi. Aralık ayının üçüncü haftasında asgari ücret zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 4250 liraya yükseldiğini açıklamıştı. Şimdi ise gözler enflasyon oranlarına göre belli olacak maaşlara çevrildi. Dul ve yetim maaşı alanlar ise maaşlarında nasıl bir artış yaşanacağını merak ediyor. Dul ve yetim aylığına her sene ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam uygulanıyor. 3 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece dul ve yetim aylığı netleşmiş olacak.

1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile yapılan enflasyon güncellemesi sonrasında 2021 dul maaşı ve yetim maaşı yüzde 8,45 oranında zamlandı. Maaşı 2 bin 400 lira olan bir kişinin zamlı maaşı bu oran üzerinden 2 bin 602 liraya yükseldi.

Dul ve yetim aylığına ocak ayında iki ayrı artışın yansıması bekleniyor. Dul ve yetim maaşına enflasyon rakamlarına göre hem maaş zammı uygulanacak hem de enflasyon rakamlarına göre ek zam uygulanacak.