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Aktüel Düğüne giden minibüs devrildi: 9 yaralı
Aktüel

Düğüne giden minibüs devrildi: 9 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:14:00 -
Düğüne giden minibüs devrildi: 9 yaralı

Malatya-Darende'de minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

S.İ. (27) yönetimindeki 56 BA 964 plakalı minibüs Yazıköy Mahallesi'nde devrildi. Kazada, minibüste bulunan Z.A, S.A, M.E.İ, G.A, L.A, C.D, H.A, M.A. ile Z.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada yaralananların Siirt'ten İstanbul'a düğüne gittikleri öğrenildi.

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