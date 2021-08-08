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Aktüel

Düğünde havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı

Sakarya'da bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 22:12:00 -
Düğünde havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahlarıyla gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Ateş açanları belirleyen polis, Y.A. Ö.A. TT, G.A. ve T.A’yı gözaltına aldı, 5 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabancayı ele geçirdi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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