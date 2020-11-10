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Aktüel Düğün konvoyuyla trafiği engelleyerek araçlarından inip halay çeken iki sürücü yakalandı
Aktüel

Düğün konvoyuyla trafiği engelleyerek araçlarından inip halay çeken iki sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:24:43 -
Düğün konvoyuyla trafiği engelleyerek araçlarından inip halay çeken iki sürücü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, trafiği kapatıp araçlarından inerek halay çektikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıyan düğün konvoyundaki iki aracın sürücüsüne 2 bin 328 lira ceza kesildi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğünce, dün Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde trafiği durdurup halay çeken araç sürücülerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri iki aracın sürücüsünü adreslerinde gözaltına aldı.

"Trafiği tehlikeye sokma" ve "maske ve sosyal mesafeye kurallarına uymama" suçlarından 1164'er lira ceza uygulanan iki sürücü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde, düğün konvoyundaki bazı araçların sürücüleri trafiği kapatmış ve araçlarından inerek halay çekmiş, bu anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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