DSİ'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelere temiz su desteği

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelerde halkın temiz su ihtiyacının karşılanması amacıyla sondaj ve su kuyularının ıslahına yönelik çalışmalar yapıyor.



AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan rapordan yaptığı derlemeye göre, DSİ tarafından Suriye'de su sondaj çalışmaları yürütülüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yürütülen çalışma kapsamında, Çobanbey, El Bab, Azez, Marea ve Darmik'te 101 su kuyusuyla 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi.

Savaştan etkilenen 60 kuyuda da bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bu harekatla terörden temizlenen yerleşim yerlerinden El Bab şehir merkezi, civar yerleşim yerleri Bza'a ve Kabasin ile Karadağ Askeri Üs Bölgesi'ne mevcut olan kuyulardan kullanma suyu sağlandı.

Bölgede teröristlerden arındırılan yerlerdeki içme suyu kuyularının bağlantı hatlarının yapılması için ihale de açılırken, bu kapsamda Çobanbey'de 3, Sosian'da 7 ve Zilif'te 1 olmak üzere 11 kuyu devreye alındı. İsale hattı üzerinde 119 sanat yapısı yapıldı. 2 adet 100 metreküp hacminde servis deposu ve 1 adet 1000 metreküp hacminde yükleme deposu inşa edilerek, El Bab şehir merkezinde bulunan 10 bin metreküp hacmindeki depoya iletildi.

- Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerine de su sağlandı

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde açılan içme suyu tesislerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi işi de DSİ tarafından yürütülüyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgelerinden Resulayn ve Telabyad'da 36 su sondaj kuyusu ile 510 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Ayrıca, 10 ayrı noktada su kuyularının ıslahı gerçekleştirildi.

DSİ, Türkiye'de, Suriye'de yerinden edilmiş insanların barındığı kamplarda da su sondaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da 9, Kahramanmaraş'ta 16, Adana'da 5 olmak üzere toplamda 30 su sondaj kuyusuyla yaklaşık 650 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağladı. Kamp bölgeleri dışında da Kilis başta olmak üzere belediyelere katkı sağlanması amacıyla 42 su sondaj kuyusu açıldı.

- Afrika'ya da temiz su

DSİ tarafından Afrika'da da su sondaj çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar Burkino Faso, Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Mali, Moritanya, Tunus ve Cibuti'de toplam 512 su sondaj kuyusu açıldı, yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı.



