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Otomotiv DS x Metiers d’Art’a otomotiv ödüllerinde jüri özel ödülü
Otomotiv

DS x Metiers d’Art’a otomotiv ödüllerinde jüri özel ödülü

DS Automobiles’in “DS x Metiers d’Art” adıyla düzenlediği tasarım yarışması, Automobile Club de France kapsamında gerçekleşen Otomotiv Ödülleri 2022’de Jüri Özel Ödülü aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:08:00 -
DS x Metiers d’Art’a otomotiv ödüllerinde jüri özel ödülü

Paris’te Place de la Concorde’da yer alan Automobile Club de France’ın (Fransa Otomobil Kulübü) prestijli ortamında farklı ödüllerin verildiği 2022 Otomobil Ödülleri’ne 39 otomobil markası katıldı. Jüri Özel Ödülü, bir üretici veya ekipman tedarikçisi ile herhangi bir sektördeki başka bir marka arasında kurulan ortaklığı; ilgi, özgünlük ve benzersizlik açısından değerlendirerek veriliyor. Marka, Louvre Müzesi ile gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle 2020’de de Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Bu yıl aynı ödül töreninde DS Automobiles, yeni DS 7 ile “Yılın SUV Modeli” klasmanında da podyuma çıktı. DS x Metiers d’Art yarışmasının “DS Lumen” adlı ikincisi, ışığın etkilerini malzeme üzerinden tasarlama temasıyla düzenleniyor.

Öte yandan DS PENSKE, DS E-TENSE FE23 aracını, Valencia’da (İspanya) gerçekleştirilen ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası dokuzuncu sezon resmi testi öncesinde tanıttı. Tanıtım sonrasında sezon öncesi testler de, tüm takımların katılımıyla Valencia’da yapıldı. Daha hafif, daha verimli ve daha güçlü olan üçüncü nesil %100 elektrikli yarış otomobil, DS Automobiles’in yarış bölümü DS Performance tarafından geliştirildi. DS E-TENSE FE23’ün direksiyonuna şu anki dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ve elektrik kategorisindeki tek çifte şampiyon Jean-Eric Vergne geçiyor. Dokuzuncu sezonun ilk yarışı, 14 Ocak’ta Meksika’da yapılacak.

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