Driftçiler Red Bull Car Park Drift’te asfaltı ağlattı

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift’te adeta tozu dumana kattı. Drifte olan tutkusuyla tanınan ünlü DJ Doğukan Manço’nun da aralarında bulunduğu birbirinden yetenekli 19 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Manken Itır Esen ve oyuncu İlayda Alişan da bu heyecanlı yarışın konukları arasındaydı. Esen ve Alişan, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali’nin gösteri sürüşünde Feghali’ye co-pilotluk yaptı.

Büyük heyecana sahne olan Red Bull Car Park Drift’in Türkiye Finali, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde 2 bine yakın aksiyon tutkununun katılımıyla gerçekleşti. Drifte olan tutkusuyla tanınan ünlü DJ Doğukan Manço’nun da aralarında bulunduğu Türkiye’nin en iyi 19 drift pilotu şampiyonluk için yarıştı. Pilotlar, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışta ayrıca Çukur dizisindeki rolüyle tanınan genç oyuncu İlayda Alişan ile model Itır Esen, co-pilot oldu.

‘Güvenli alanlarda drift yapın’

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde eleme turunu ilk sırada tamamlayan Doğukan Manço, 12 yıldır driftle ilgilendiğini belirterek, "Bu çok büyük bir heyecan. Red Bull Car Park Drift’e katılmayı dört gözle bekliyordum. İyi de başladım ama sonu istediğim gibi bitmedi. Drift sporunu sokakta yapılanlarla karıştırmamak lazım. Motor sporlarının çok önemli bir dalı. Herkesi, güvenli alanlarda ve böyle keyifli organizasyonlarda drift yapmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü drift yıldızı Abdo Feghali’nin aracında co-pilotluk yaparak heyecanlı bir gösteri sürüşü gerçekleştiren 20 yaşındaki model Esen, "En başta biraz korksam da inanılmaz bir deneyim yaşadım. Araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı yerinden izlemek inanılmazdı. Herkesi 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Red Bull Car Park Dirft Dünya Finali’ni izlemeye davet ediyorum" dedi.

"Herkes bu heyecana tanıklık etmeli"

Tozu dumana katan araçta benzersiz bir deneyim yaşayan oyuncu Alişan ise "Dünyaca ünlü bir pilotun yanında co-pilotluk yapmak eşsiz bir tecrübe oldu. Drifti yerinden izlemek televizyondan izlemekten çok daha heyecanlı ve keyifli. 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde yine büyük heyecana tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ile gerçekleşen organizasyonda etkinliği şampiyon olarak tamamlayan pilot Fahimreza Keykhosravi ile ikinci Ali İnal ve üçüncü İbrahim Yücebaş, 1 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.