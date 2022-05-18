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Sağlık Draxol nedir niçin kullanılır? Draxol 400 mg neye iyi gelir?
Sağlık

Draxol nedir niçin kullanılır? Draxol 400 mg neye iyi gelir?

Draxol ilaç ne işe yarar? Draxol 400 mg nedir, ne işe yarar, Draxol 400 mg yan etkilendi neler? Draxol 400 mg kas gevşetici mi? Draxol 400 mg kalp ağrısına iyi gelir mi? Draxol 400 mg kimler kullanabilir? Draxol 400 mg yan etkileri neler? DRAXOL, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir. İşte Draxol ilacının ne işe yaradığına ilişkin haber detayları.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 15:05:00 - 2022-05-18 15:06:37
Draxol nedir niçin kullanılır? Draxol 400 mg neye iyi gelir?

DRAXOL nedir ve ne için kullanılır? DRAXOL, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir. DRAXOL, karton kutuda, 24 tabletlik blister ambalajda, kullanma talimatı ile sunulmaktadır.

DRAXOL; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin azaltılması için kullanılır. Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu sağlar.

Draxol 400 mg hangi durumlarda kullanılmaz?

Eğer; • Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)

 Karaciğer bozukluğunuz var ise kullanmayınız.

DRAXOL nasıl kullanılır ?

DRAXOL ağızdan alınır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar. DRAXOL’ü günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.

DRAXOL yan etkileri neler?

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir. Tüm ilaçlar gibi DRAXOL®’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, DRAXOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, DRAXOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sersemlik hali

• Bulantı, kusma

• Uyku bozukluğu

• Uyuşukluk hali

• Baş dönmesi

• İsilik

• Kaşıntı

• Dilde yanma hissi bunlar DRAXOL’ün hafif yan etkileridir.

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