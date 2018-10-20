Dövizdeki artışla yabancı rekoru geldi

Döviz kurlarındaki yükseliş, alım gücü artan yabancıların konut yatırımlarını hızlandırıyor. Bu yılın 9 ayında ise yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,5 artış göstererek 24 bin 155 adet oldu. 2018’de bu rakamın 30 bini geçmesi bekleniyor. Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi, eylülde de değişmeyerek yine İstanbul oldu. Bu yılın 9 ayında yabancıya İstanbul’da 7 bin 895 konut satıldı. İstanbul’u 5 bin 237 konutla Antalya, bin 719 konutla Bursa, bin 321 konutla Yalova, bin 212 konutla Ankara ve bin 34 konutla Trabzon takip etti. Ülke uyruklarına göre bakıldığında en fazla satış; sırasıyla Iraklılar, İranlılar, Ruslar, S. Arabistanlılar ve Almanlara yapıldı. Fuzul Grup Üyesi Faruk Akbal, “Her 65 konuttan 1’ini yabancıya satabiliyoruz. Yol almamız gereken önemli mesafe var” dedi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da, “Yabancıya yapılan satışlardaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine olan katkısının en önemli göstergesidir” diye konuştu.

Almanya çıkarması

Türk inşaat firmaları, Almanya’da yaşayan yatırımcıları çekmek için bu hafta Berlin, önümüzdeki hafta Köln’de projelerini tanıtacak. Etkinliğe Emlak Konut, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat katılacak.

Faiz yerliyi vurdu

Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 8,9 olarak belirlendi. Konut kredisi faizlerinin hızlı arması üzerine, yerliler alımda frene bastı. Bu arada ilk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 60 bin 219’a geriledi.